Найди Деда Мороза. В Рязани запустят новогодний квест с подарками

В Рязани запустят новогодний квест с подарками. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщили в мэрии.
В течении четырех дней с 15:00 до 17:00 по разным районам Рязани будет гулять Дед Мороз. Чтобы получить подарок, ему нужно сообщить ключевое слово, которое будут публиковать на сайте
Также победители запишут видеопоздравление рязанцам, которое покажут в новогоднюю ночь на большом экране площади Ленина.
17 декабря Дед Мороз появится в Советском районе, 18 декабря — в Железнодорожном, 19 декабря — Московском и 21 декабря — в Октябрьском.