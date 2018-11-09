Росреестр практически возобновил регистрацию сделок с недвижимостью

«C 1 ноября регистрация поступающих в режиме реального времени пакетов документов по различным видам сделок с недвижимостью практически идет в штатном режиме», — сообщил RZN.info руководитель управления Росреестра по Рязанской области Андрей Усейкин.
По его словам, из-за
«Специалисты делают все возможное, чтобы свести проценту зависших документов к минимуму. Сотрудники Росреестра активно идут на встречу рязанцам, оказавшимся в сложной ситуации из-за просрочек с регистрацией», — сказал он.
Усейкин отметил, что надеется, что к середине декабря проблема полностью решится.