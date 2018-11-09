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16:16, 9 ноября 2018 1 248
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Росреестр практически возобновил регистрацию сделок с недвижимостью

Росреестр практически возобновил регистрацию сделок с недвижимостью

«C 1 ноября регистрация поступающих в режиме реального времени пакетов документов по различным видам сделок с недвижимостью практически идет в штатном режиме», — сообщил RZN.info руководитель управления Росреестра по Рязанской области Андрей Усейкин.

По его словам, из-за сбоя в программном обеспечении в августе 2018 года в ведомстве скопилось несколько тысяч незарегистрированных договоров.

«Специалисты делают все возможное, чтобы свести проценту зависших документов к минимуму. Сотрудники Росреестра активно идут на встречу рязанцам, оказавшимся в сложной ситуации из-за просрочек с регистрацией», — сказал он.

Усейкин отметил, что надеется, что к середине декабря проблема полностью решится.


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