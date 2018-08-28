В Росреестре прокомментировали приостановку регистрации сделок с недвижимостью

Руководитель управления Росреестра по Рязанской области Андрей Усейкин прокомментировал приостановку регистрации сделок с недвижимостью.
«Пока ничего оптимистичного сказать не могу. Программное обеспечение меняют на федеральном уровне, из-за этого не регистрируются сделки в регионах. В Москве нас и всех страждущих в очередной раз просят потерпеть. А рязанцы вполне обоснованно возмущаются, но почему-то выплескивают свои эмоции на региональных чиновников. Но мы в данном случае не можем влиять на ситуацию, это прерогатива столичных коллег», — пояснил он в телефонном интервью RZN.info.
Ранее сообщалось, что в начале августа рязанский МФЦ заявил о приостановке приема документов по предоставлению госуслуг Росреестра, объяснив это техническими причинами. Жалобы на сложности с регистрацией сделок начались с 20 июля.