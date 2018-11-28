Новая развязка на Михайловском шоссе в два раза увеличила пропускную способность в городе

Новая транспортная развязка в два раза увеличила пропускную способность трассы М-5 «Урал» в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба АО «Росавтодор».
Ввод развязки на Михайловском шоссе позволил развести на разные уровни транспортные потоки с федеральных дорог М-5 и Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» на въезде в город.
«Если до производства работ участок мог пропускать 20 тысяч автомобилей в сутки, то теперь этот показатель вырос почти вдвое — до 37 тысяч автомобилей», — говорится в сообщении.
На новый путепровод перенаправлен поток транспорта на Москву и Самару.
Отмечается, что благодаря установке восьми километров барьерного ограждения, линий наружного электроосвещения и устройству тротуаров на объекте повысился уровень безопасности. Возле остановочных павильонов построены два надземных пешеходных перехода. Вдоль обеих трасс и на эстакаде рядом с садоводческим товариществом установлен шумозащитный экран.
«В результате строительства развязки и реконструкции двух мостов ликвидирован очаг аварийности, а транзитный и городской транспорт сможет двигаться, не мешая один другому», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, развязку на пересечении федеральной трассы М-5 и Михайловского шоссе в Рязани