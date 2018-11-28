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17:49, 28 ноября 2018 883
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Новая развязка на Михайловском шоссе в два раза увеличила пропускную способность в городе

Новая развязка на Михайловском шоссе в два раза увеличила пропускную способность в городе

Новая транспортная развязка в два раза увеличила пропускную способность трассы М-5 «Урал» в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба АО «Росавтодор».

Ввод развязки на Михайловском шоссе позволил развести на разные уровни транспортные потоки с федеральных дорог М-5 и Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» на въезде в город.

«Если до производства работ участок мог пропускать 20 тысяч автомобилей в сутки, то теперь этот показатель вырос почти вдвое — до 37 тысяч автомобилей», — говорится в сообщении.

На новый путепровод перенаправлен поток транспорта на Москву и Самару.

Отмечается, что благодаря установке восьми километров барьерного ограждения, линий наружного электроосвещения и устройству тротуаров на объекте повысился уровень безопасности. Возле остановочных павильонов построены два надземных пешеходных перехода. Вдоль обеих трасс и на эстакаде рядом с садоводческим товариществом установлен шумозащитный экран.

«В результате строительства развязки и реконструкции двух мостов ликвидирован очаг аварийности, а транзитный и городской транспорт сможет двигаться, не мешая один другому», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, развязку на пересечении федеральной трассы М-5 и Михайловского шоссе в Рязани планировали сдать в эксплуатацию в ноябре 2018 года. Движение транспорта по новой эстакаде полностью открыли


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