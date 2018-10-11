Движение по новой эстакаде в Рязани полностью открыли

Движение по новой эстакаде на М-5 в Рязани открыли в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе «Поволжуправтодора».
Поток транспорта в сторону Москвы и Самары на 189-м километре трассы «Урал» полностью перенаправили на построенную эстакаду.
«Движение на участке федеральной дороги 1Р-132 „Калуга-Тула-Михайлов-Рязань“ под эстакадой осуществляется по кольцу», — говорится в сообщении.
Сейчас на дороге устанавливают барьерное ограждение и шумозащитный экран.
В эксплуатацию развязку на пересечении М-5 и Михайловского шоссе планируют сдать в ноябре этого года.