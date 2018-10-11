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15:34, 11 октября 2018 2 458
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Движение по новой эстакаде в Рязани полностью открыли 3

Движение по новой эстакаде в Рязани полностью открыли

Движение по новой эстакаде на М-5 в Рязани открыли в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе «Поволжуправтодора».

Поток транспорта в сторону Москвы и Самары на 189-м километре трассы «Урал» полностью перенаправили на построенную эстакаду.

«Движение на участке федеральной дороги 1Р-132 „Калуга-Тула-Михайлов-Рязань“ под эстакадой осуществляется по кольцу», — говорится в сообщении.

Сейчас на дороге устанавливают барьерное ограждение и шумозащитный экран.

В эксплуатацию развязку на пересечении М-5 и Михайловского шоссе планируют сдать в ноябре этого года.


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