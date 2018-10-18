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17:12, 18 октября 2018 1 062
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Рокотянская осмотрела новую транспортную развязку на Михайловском шоссе 1

Рокотянская осмотрела новую транспортную развязку на Михайловском шоссе

Глава Рязани Юлия Рокотянская осмотрела новую транспортную развязку на Михайловском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

В выездном совещании поучаствовали также начальник управления транспорта областного минтранса Сергей Попов, начальник управления автомобильных дорог и искусственных сооружений областного минтранса Андрей Федоренко, замглавы администрации Рязани Сергей Савин, руководители структурных подразделений горадминистрации и аппарата рязанской гордумы.

«Это участок федеральной трассы, но он находится на территории города Рязани. Ввод новой развязки в эксплуатацию улучшит транспортное сообщение, уменьшит уровень аварийности и избавит перекресток от пробок», — отметила Юлия Рокотянская.

По результатам выездного совещания администрации поручено провести оценку проекта планировки данного объекта в соответствии с действующим законодательством и представить главе города свое заключение.

Развязку на пересечении федеральной трассы М-5 и Михайловского шоссе в Рязани планируют сдать в эксплуатацию в ноябре 2018 года. Движение транспорта по новой эстакаде уже открыли.


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