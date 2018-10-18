Глава Рязани Юлия Рокотянская осмотрела новую транспортную развязку на Михайловском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.
В выездном совещании поучаствовали также начальник управления транспорта областного минтранса Сергей Попов, начальник управления автомобильных дорог и искусственных сооружений областного минтранса Андрей Федоренко, замглавы администрации Рязани Сергей Савин, руководители структурных подразделений горадминистрации и аппарата рязанской гордумы.
«Это участок федеральной трассы, но он находится на территории города Рязани. Ввод новой развязки в эксплуатацию улучшит транспортное сообщение, уменьшит уровень аварийности и избавит перекресток от пробок», — отметила Юлия Рокотянская.
По результатам выездного совещания администрации поручено провести оценку проекта планировки данного объекта в соответствии с действующим законодательством и представить главе города свое заключение.
Развязку на пересечении федеральной трассы М-5 и Михайловского шоссе в Рязани планируют сдать в эксплуатацию в ноябре 2018 года. Движение транспорта по новой эстакаде уже