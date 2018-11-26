В строящейся БСМП начали отделку главного корпуса. Фото

В строящейся БСМП начали отделку главного корпуса. Журналисты встретились с подрядчиком в понедельник, 26 ноября.
Внутренний ремонт проводят с верхнего этажа. Так, на седьмом этаже, установили двери, напольную плитку, а также крепежи для натяжного потолка. Главврач Сергей Тарасенко обратил внимание репортеров на то, что двери и панели на потолке специально разработаны для обработки дезинфицирующими растворами, а напольная плитка, несмотря на глянец, не будет скользить. Во все помещения провели электричество и установили батареи.
В кабинетах, где установят тренажеры, полы покроют прорезиненными панелями и линолеумом.
Внутренние работы идут и в других корпусах больницы. Для обогрева главного корпуса запустили котельную и трансформаторную подстанцию, также работает канализация. Уже закончилось строительство гаражей, и рабочие приступили к их отделке.
Напомним, губернатор Николай Любимов и депутат Госдумы Андрей Макаров также