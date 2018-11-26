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15:01, 26 ноября 2018 935
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Любимов и Макаров посетили стройплощадку новой БСМП

Любимов и Макаров посетили стройплощадку новой БСМП

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Губернатор Николай Любимов и депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров посетили стройплощадку новой БСМП на 540 коек. В понедельник, 26 ноября, они вместе с главврачом БСМП Сергеем Тарасенко, министром строительного комплекса Владимиром Меньшовым, министром здравоохранения Андреем Прилуцким и представителем подрядчика осмотрели первый этаж главного корпуса, будущие операционные и оценили отделочные работы.

По словам Любимова, строительство идет по графику.

«Мы надеемся, что все работы завершат в соответствии с планом. Мы не можем допустить отставание от графика, особенно, если задержки будут из-за мелочей», -- подчеркнул губернатор, заметив, что помимо строительства, время уйдет на установку оборудования и его лицензирование.

Андрей Макаров заявил, что «несмотря на то, что на первом этаже еще нет полов, там уже лучше, чем в старой БСМП».

«В мае 2016 года на этом месте совсем ничего не было, и сейчас строительство больницы — это начало реализации проектов, в том числе и в области здравоохранения. Сделать нам предстоит еще очень много. Важно отметить, что по итогам 2017 года регион занял 15 место в стране по наращиванию налогового потенциала, а в этом году в Рязанскую область поступило бюджетных средств на три миллиарда больше», — подчеркнул Макаров.

Напомним, больница начнет свою работу в четвертом квартале 2019 года.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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