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21:39, 26 ноября 2018 1 430
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В Рязанской области снова нашли поддельную икру

В Рязанской области снова нашли поддельную икру

В Рязанской области снова нашли поддельную лососевую икру производства ООО «Сахал». Об этом сообщил сайт регионального Роспотребнадзора.

На маркировке банки указан адрес производителя: Сахалинская область, город Корсаков, улица Горная, дом №13.

Отмечается, что ООО «Сахал» не производит продукцию на территории Сахалинской области, продукция промаркирована с указанием несуществующего адреса.

О фактах реализации этого фальсификата рязанцев попросили сообщать в управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Рязани продают фальсифицированную икру производителя ООО «Жемчужина Камчатки».


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