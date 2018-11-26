В Рязанской области снова нашли поддельную икру

В Рязанской области снова нашли поддельную лососевую икру производства ООО «Сахал». Об этом сообщил
На маркировке банки указан адрес производителя: Сахалинская область, город Корсаков, улица Горная, дом №13.
Отмечается, что ООО «Сахал» не производит продукцию на территории Сахалинской области, продукция промаркирована с указанием несуществующего адреса.
О фактах реализации этого фальсификата рязанцев попросили сообщать в управление Роспотребнадзора по Рязанской области.
Напомним, ранее сообщалось, что в Рязани