В Рязани нашли поддельную икру. Об этом сообщил
Роспотребнадзор провел 136 проверок. Всего исследовали 395 проб продукции на санитарно-химические, физико-химические, паразитологические и микробиологические показатели.
Основными нарушениями законодательства стали:
- отсутствие документов, подтверждающие происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов;
- продажа продукции с истекшим сроком годности;
- нарушение температурного режима хранения;
- отсутствие у персонала организаций торговли медкнижек;
- отсутствие уборки.
Ведомство изъяло 14 партий некачественной продукции.
Кроме того, из-за нарушений закрыли одно рыбное производство.