Появились фото со съемок нового фильма Юрия Быкова в Рязанской области

Появились фото со съемок нового фильма Юрия Быкова «Cторож» в рязанском санатории «Сосновый бор». Снимки опубликованы в группе «
Главный герой драмы — 40-летний Влад, недолюбливающий людей. Он выбрал работу сторожа в заброшенном санатории, где наслаждается уединением.
Однажды в его каморке появились супруги Вера и Стас, скрывающиеся от бывших друзей и партнеров мужчины. Влад решил им помочь. Однако в прошлом сторожа много секретов, и новое знакомство рискует обернуться трагедией. Роли в фильме исполняют Кирилл Пирогов, Владислав Абашин, Алла Юганова и сам Быков.
Напомним, «Сосновый бор» был одним из крупнейших неплательщиков заработной платы в области. Весной 2017 года за долги в санатории
В декабре санаторий
После того, как санаторий