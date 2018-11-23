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9:31, 23 ноября 2018 685
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Появились фото со съемок нового фильма Юрия Быкова в Рязанской области

Появились фото со съемок нового фильма Юрия Быкова в Рязанской области

Появились фото со съемок нового фильма Юрия Быкова «Cторож» в рязанском санатории «Сосновый бор». Снимки опубликованы в группе «Юрий Быков» «ВКонтакте».

Главный герой драмы — 40-летний Влад, недолюбливающий людей. Он выбрал работу сторожа в заброшенном санатории, где наслаждается уединением.

Однажды в его каморке появились супруги Вера и Стас, скрывающиеся от бывших друзей и партнеров мужчины. Влад решил им помочь. Однако в прошлом сторожа много секретов, и новое знакомство рискует обернуться трагедией. Роли в фильме исполняют Кирилл Пирогов, Владислав Абашин, Алла Юганова и сам Быков.

Напомним, «Сосновый бор» был одним из крупнейших неплательщиков заработной платы в области. Весной 2017 года за долги в санатории отключили газ, а затем его закрыли на «неопределенный срок». Руководителя «Соснового бора» осудили за невыплату зарплаты. В ходе расследования дела следователи арестовали имущество санатория, а именно десять транспортных средств и земельный участок на общую сумму более 16 миллионов рублей.

В декабре санаторий передали в собственность региона. В конце 2017 года Николай Любимов пообещал вернуть «Сосновому бору» всероссийскую известность.

После того, как санаторий разгромили вандалы, региональное правительство выставило в нем охрану.


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