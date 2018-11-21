Самолет, сбивший мужчину в Шереметьеве, отстранили от полетов. Пассажирский Boeing 737 получил механические повреждения, передает «
В результате происшествия в Шереметьево погиб 25-летний гражданин Армении.
По версии следствия, он прилетел в Шереметьево рейсом «Мадрид — Москва». После регистрации на рейс в Ереван мужчина проследовал с другими пассажирами на посадку в самолет.
Когда пассажиры садились в перонный автобус, гражданин Армении пошел в неизвестном направлении на территорию ВПП аэропорта. В 20:10 он вышел на взлетно-посадочную полосу №2 в районе рулежной дорожки «Альфа», где его насмерть
По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263.1 УК РФ.
Ранее СК