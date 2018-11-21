СК опубликовал видео с места смертельного инцидента в Шереметьево

СК
На кадрах сотрудник рассказывает, что на месте происшествия нашли фрагменты тела, а также пух от куртки и шнурок от кроссовка.
Напомним, инцидент произошел после
Следственный комитет начал проверку, на месте работает следователи и криминалисты.
Позднее стало известно, что погибший — гражданин Армении. В Москве у него была пересадка.
Как отметил «
Выясняются обстоятельства происшествия в аэропорту Шереметьево.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 20 ноября 2018 г.
По предварительным данным, сегодня около 20.10 при взлете самолета Боинг 737 «Шереметьево-Афины» одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина.
На месте работают следователи и криминалисты СКР pic.twitter.com/qsH006sKPN