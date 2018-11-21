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10:02, 21 ноября 2018 397
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СК опубликовал видео с места смертельного инцидента в Шереметьево

СК опубликовал видео с места смертельного инцидента в Шереметьево

СК опубликовал видеозапись с места гибели мужчины на ВПП аэропорта Шереметьево.

На кадрах сотрудник рассказывает, что на месте происшествия нашли фрагменты тела, а также пух от куртки и шнурок от кроссовка.

Напомним, инцидент произошел после взлета пассажирского Boeing, направлявшегося в Афины. На взлетно-посадочной полосе нашли тело 25-летнего мужчины, который получил смертельную травму от удара об стойку шасси.

Следственный комитет начал проверку, на месте работает следователи и криминалисты.

Позднее стало известно, что погибший — гражданин Армении. В Москве у него была пересадка.

Как отметил «Интерфакс», самолет сел в Афинах ночью с поврежденным фюзеляжем.


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