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8:31, 21 ноября 2018 609
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В аэропорту «Шереметьево» самолет насмерть сбил человека

В аэропорту «Шереметьево» самолет насмерть сбил человека

Фото: Pixabay.com

В аэропорту «Шереметьево» взлетающий самолет сбил насмерть человека, передает «Интерфакс».

Как отмечает источник, пассажирское судно после вылета в Афины сообщило диспетчерам о предположительном столкновении с животным на взлетно-посадочной полосе во время разгона.

Самолет не стали возвращать в аэропорт, так как системы не повредились.

Однако на летное поле отправили сотрудников авиационной безопасности. На месте они обнаружили человеческие останки.

Выясняются обстоятельства, при которых человек попал на летное поле.


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