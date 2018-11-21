В аэропорту «Шереметьево» самолет насмерть сбил человека

В аэропорту «Шереметьево» взлетающий самолет сбил насмерть человека, передает «
Как отмечает источник, пассажирское судно после вылета в Афины сообщило диспетчерам о предположительном столкновении с животным на взлетно-посадочной полосе во время разгона.
Самолет не стали возвращать в аэропорт, так как системы не повредились.
Однако на летное поле отправили сотрудников авиационной безопасности. На месте они обнаружили человеческие останки.
Выясняются обстоятельства, при которых человек попал на летное поле.