«Пломбирчик окреп». Рязанец в шоу «Танцы на ТНТ» исполнил «мужское танго»

Рязанец Игорь Котов в шоу «Танцы на ТНТ» исполнил «мужское танго». Программа вышла в эфир в субботу, 17 ноября.
Котов вместе с ещё одним участником команды Татьяны Денисовой Богданом Урховым исполнил мужское танго.
Наставница команды Денисова оценила эмоциональность выступления рязанца. «Пломбирчик окреп и стал глыбой льда. Отныне ты не Игорек, ты — Игорь», — сказала она.
Она также пожелала Котову «как ледокол пробивать проект до конца».
Напомним, ранее наставница
На кастинге Игорь Котов
Выступление рязанца можно увидеть на 100-й минуте