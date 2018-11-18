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16:57, 18 ноября 2018 176
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«Пломбирчик окреп». Рязанец в шоу «Танцы на ТНТ» исполнил «мужское танго»

«Пломбирчик окреп». Рязанец в шоу «Танцы на ТНТ» исполнил «мужское танго»

Рязанец Игорь Котов в шоу «Танцы на ТНТ» исполнил «мужское танго». Программа вышла в эфир в субботу, 17 ноября.

Котов вместе с ещё одним участником команды Татьяны Денисовой Богданом Урховым исполнил мужское танго.

Наставница команды Денисова оценила эмоциональность выступления рязанца. «Пломбирчик окреп и стал глыбой льда. Отныне ты не Игорек, ты — Игорь», — сказала она.

Она также пожелала Котову «как ледокол пробивать проект до конца».

Напомним, ранее наставница высказывала критику в адрес Котова, назвав его «пломбирчиком».

На кастинге Игорь Котов поразил жюри номером на шпильках. Позже его определили в команду к Денисовой.

Выступление рязанца можно увидеть на 100-й минуте


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