Рязанец поразил жюри «Танцев на ТНТ» номером на шпильках

19-летний Игорь Котов поразил жюри «Танцев на ТНТ» номером на шпильках. Эфир с кастингом пятого сезона танцевального шоу в Ростове-на-Дону вышел в субботу, 8 сентября.

«Я начал танцевать в детстве. Начал с „классики“, потом перешел на современную хореографию — хип-хоп, джаз-фанк. Сегодня покажу вам стрип», — рассказал участник и продемонстрировал на камеру свои ноги, обутые в туфли на высоком каблуке.

Рязанец отметил, что изначально этот танцевальный стиль создавался для девушек. По его мнению, ошибочно считать, что стрип могут танцевать только девушки, крутясь на шестах и раздеваясь.

«Это то же самое, что и хип-хоп, только он имеет свои особенности. В первую очередь танцор должен быть универсальным и владеть женской и мужской хореографией. Потому у нас мало мальчиков, кто может его танцевать. Да и мало кто отважится из-за предрассудков людей. Ничего зазорного в этом я не вижу. Мне неважно мнение окружающих — я сам себе хозяин», — заявил Котов.

После номера на шпильках член жюри Мигель в восторге воскликнул: «Чувак, браво! Реально, что творится-то в Ростове, товарищи!».

«Это так трогательно, грациозно, уязвимо… Это очень красиво. Я вас обожаю», — заявила Татьяна Денисова. Она же и огласила молодому человеку, что он «в танцах».

Ляйсан Утяшева поинтересовалась у рязанца, как у него не болят ноги от каблуков. «Физуху надо ногам давать», — порекомендовал ведущей Котов.

Выступление рязанца смотрите с 1:00:30

ТАНЦЫ, 5 сезон, 3 выпуск. Ростов-на-Дону (08.09.2018) от ГПМ РТВ BigTV на Rutube.