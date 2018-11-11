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9:28, 11 ноября 2018 438
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«Игорешка, оттай». Наставница шоу «Танцев» на ТНТ высказалась о выступлении рязанца

«Игорешка, оттай». Наставница шоу «Танцев» на ТНТ высказалась о выступлении рязанца

Выступление рязанца Игоря Котова показали в шоу «Танцы» на ТНТ. Выпуск с его участием вышел в субботу, 10 ноября.

Татьяна Денисова высказала критику в адрес танцора, а также сказала, что хочет от него больше.

«Надо раздавать, выходить и раздавать. Мало раздавали. Игорёшка, пломбирчик, оттай. Я хочу молочный коктейль, ты можешь, ты очень крутой!», — сказала наставница.

Напомним, на кастинге Игорь Котов поразил жюри номером на шпильках. Позже его определили в команду к Денисовой.


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