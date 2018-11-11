«Игорешка, оттай». Наставница шоу «Танцев» на ТНТ высказалась о выступлении рязанца

Выступление рязанца Игоря Котова показали в шоу «Танцы» на ТНТ. Выпуск с его участием вышел в субботу, 10 ноября.
Татьяна Денисова высказала критику в адрес танцора, а также сказала, что хочет от него больше.
«Надо раздавать, выходить и раздавать. Мало раздавали. Игорёшка, пломбирчик, оттай. Я хочу молочный коктейль, ты можешь, ты очень крутой!», — сказала наставница.
Напомним, на кастинге Игорь Котов
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Немного заранее , но думаю вам понравится !) Голосование идёт полным ходом !) заходи в приложение TNT-CLUB и голосуй 🙏❤️ Могу с уверенностью сказать ! - Растаял и буду рвать не по детски !) Ваш Котик - Пломбирчик !) Всем спасибо ❤️❤️❤️ #тнттанцы #танцынатнт #командататьяныденисовой #igorkotov #танцытнт #танцынатнт #командататьяныденисовой #тнттанцы
Публикация от Igor Kotov (@kotyyn)