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16:44, 4 октября 2018 498
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В Лесопарке не обустроили несколько площадок за три миллиона — ОНФ

В Лесопарке не обустроили несколько площадок за три миллиона — ОНФ

Активисты ОНФ нашли нарушения контракта по благоустройству Лесопарка. Об этом сообщается в пресс-релизе Общероссийского народного фронта.

В Лесопарке не нашли спортивное и игровое оборудование на сумму выше трех млн рублей. При этом, акт работ с подрядчиком подписали 22 июня, а контракт оплатили неделю спустя.

В марте рязанцы выбрали Лесопарк одной из приоритетных общественных территорий для благоуйстройства.

Накануне этого мэрия презентовала проект, согласно которому в парке должен был появиться центр уличного спорта «Под мостом», пешеходные дорожки, веревочный городок, игровые комплексы, лавочки, урны.

Общественники проанализировали закупку на сумму 4 млн 977 тысяч рублей.

Согласно контракту, одна из региональных компаний должна была смонтировать несколько спортивных комплексов, лавочки, велопарковки и прочее оборудование.

«Всего список насчитывает 36 позиций. Акт приемки со стороны администрации Рязани был подписан 22 июня», — говорится в сообщении.

«В ходе рейда, который активисты регионального отделения ОНФ провели в Лесопарке в конце сентября, было выявлено, что там отсутствуют дорогостоящие площадки и комплексы, указанные в подписанной городскими чиновниками документации. Самые дорогие из них — канатный комплекс „Трио“ стоимостью 800 тысяч рублей и детский игровой комплекс стоимостью 1,2 млн рублей и дополнительно к нему карусели, песочницы и пружинные качалки, совокупной стоимостью более 200 тысяч руб. Помимо этого, отсутствует специально адаптированная площадка для занятий спортом для инвалидов-колясочников, различные разноуровневые брусья и турники», — добавили общественники.

Активисты направляли запрос в мэрию с просьбой прояснить ситуацию. Чиновники ответили, что «все комплексы установлены надлежащим образом и размещены на территории Лесопарка».

После этого общественники повторно провели рейд вместе с представителями Лесопарка и убедились, что комплексов там нет.

«Удивительно, что большая детская игровая площадка и канатный городок есть даже на эскизе проекта благоустройства Лесопарка, который встречает горожан при входе в парк, при том, что в реальности их обнаружить не удалось. Часть спортивного оборудования, предусмотренного закупкой, установлена, но вот детского оборудования мы не увидели совсем. Мы направили обращение в прокуратуру с просьбой проверить исполнение контракта», — заключил член регионального штаба ОНФ Дмитрий Кочетков.


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