Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:56, 31 октября 2018 250
 0    0

Девятилетний рязанец, спасший семью на пожаре, приехал в столицу на награждение

Девятилетний рязанец, спасший семью на пожаре, приехал в столицу на награждение

Фото: Издательство «Пресса»

В четверг, 1 ноября, в Совете Федерации в Москве наградят детей-героев. Самым юным участником церемонии станет девятилетний рязанец Максим Мельник-Богдан, который в августе этого года вынес из горящего дома троих сестер и брата.

Награды и памятные подарки отличившимся детям вручат председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, заслуженный спасатель РФ, Герой России Юрий Воробьев, глава МЧС России Евгений Зиничев, а также почетные гости и общественные деятели.

Ребят уже разместили в гостинице и приготовили для них большую развлекательную программу: прогулка по красной площади, поход в зоопарк, океанариум, музеи. Также сотрудники МЧС покажут им различные мастер-классы по спасению людей.

Отметим, что всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои» реализуется с 2014 года. Она нацелена на привлечение внимание общественности к юным героям России. В течение года организаторы проекта совместно с МЧС России собирают из регионов сведения о сотне историй спасения.

Помимо награждения в Москве, все дети получают медали «За мужество в спасении» в торжественной обстановке в своих регионах.

Напомним, 19 августа на улице Октябрьской в Чучкове сгорел дом. Годовалая девочка погибла на пожаре, пятеро детей смогли выбраться через окно.

Как оказалось, один из шестерых детей, которых в этот день оставили без присмотра, играл со спичками.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
22:30, 31 октября 2018
Рязанцев пригласили на «Ночь искусств»
21:56, 31 октября 2018
Девятилетний рязанец, спасший семью на пожаре, приехал в столицу на награждение
21:03, 31 октября 2018
В Рязани выбрали участниц «Топ-модель России 2018». Фото 1
20:32, 31 октября 2018
Житель Пронска не смог улететь в отпуск из-за неоплаченного штрафа
19:52, 31 октября 2018
В Рязани ищут очевидцев ДТП со сбитым пешеходом на Ряжском шоссе
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
8 часов назад
Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Новый пакет законодательных инициатив позволит решить наиболее острые вопросы.

Популярное
Комментируемое
Новое
7:55, 19 октября 2018 28 996
В Рязани насмерть сбили девушку — соцсети 3
11:38, 26 октября 2018 25 323
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
16:15, 20 октября 2018 22 751
В рязанской школе суп из тарелок сливали не для второй смены — мэрия 6
11:27, 21 октября 2018 22 426
В сети появилось видео момента нападения на керченский колледж 1
10:03, 19 октября 2018 19 909
Погибшая под колесами на Шлаковом девушка переходила дорогу по «зебре». Подробности ДТП 5
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум