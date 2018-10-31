Девятилетний рязанец, спасший семью на пожаре, приехал в столицу на награждение

В четверг, 1 ноября, в Совете Федерации в Москве наградят детей-героев. Самым юным участником церемонии станет девятилетний рязанец Максим Мельник-Богдан, который в августе этого года
Награды и памятные подарки отличившимся детям вручат председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, заслуженный спасатель РФ, Герой России Юрий Воробьев, глава МЧС России Евгений Зиничев, а также почетные гости и общественные деятели.
Ребят уже разместили в гостинице и приготовили для них большую развлекательную программу: прогулка по красной площади, поход в зоопарк, океанариум, музеи. Также сотрудники МЧС покажут им различные мастер-классы по спасению людей.
Отметим, что всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои» реализуется с 2014 года. Она нацелена на привлечение внимание общественности к юным героям России. В течение года организаторы проекта совместно с МЧС России собирают из регионов сведения о сотне историй спасения.
Помимо награждения в Москве, все дети получают медали «За мужество в спасении» в торжественной обстановке в своих регионах.
Напомним, 19 августа на улице Октябрьской в Чучкове сгорел дом. Годовалая девочка
Как оказалось, один из шестерых детей, которых в этот день оставили без присмотра,