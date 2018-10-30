Владимир Путин поблагодарил сотрудников АО «Русская кожа» за «огромный вклад» в развитие российского автопрома

Владимир Путин поблагодарил сотрудников АО «
От лица Путина министр промышленности и торговли Денис Мантуров вручил 85 сотрудникам научного центра «НАМИ» государственные награды за большой вклад в реализацию проекта.
Рязанский кожевенный завод отметили в лице председателя совета директоров Игоря Сурина.
Мантуров подчеркнул, что «высокий профессионализм позволил создать уникальные компетенции в проектировании, дизайне, двигателестроении, трансмиссии и других системах вплоть до самих шин».
По его словам, сегодня Aurus — один из наиболее ярких предметов национальной гордости.
Справка
«Единая модульная платформа» — пилотный проект по разработке и постановке на производство отечественных автомобилей на базе единой модульной платформы, обеспечивающий создание транспортных средств, предназначенных для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране.