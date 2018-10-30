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17:59, 30 октября 2018 328

Владимир Путин поблагодарил сотрудников АО «Русская кожа» за «огромный вклад» в развитие российского автопрома

Владимир Путин поблагодарил сотрудников АО «Русская кожа» за «огромный вклад» в развитие российского автопрома

Владимир Путин поблагодарил сотрудников АО «Русская кожа» за вклад в создание автомобиля для первых лиц государства. Президент оценил работу специалистов и технологов завода, изготовивших новые материалы отделки салона Aurus для проекта «Единая модульная платформа».

От лица Путина министр промышленности и торговли Денис Мантуров вручил 85 сотрудникам научного центра «НАМИ» государственные награды за большой вклад в реализацию проекта.

Рязанский кожевенный завод отметили в лице председателя совета директоров Игоря Сурина.

Мантуров подчеркнул, что «высокий профессионализм позволил создать уникальные компетенции в проектировании, дизайне, двигателестроении, трансмиссии и других системах вплоть до самих шин».

По его словам, сегодня Aurus — один из наиболее ярких предметов национальной гордости.

Справка

«Единая модульная платформа» — пилотный проект по разработке и постановке на производство отечественных автомобилей на базе единой модульной платформы, обеспечивающий создание транспортных средств, предназначенных для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране.


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