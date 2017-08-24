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13:16, 24 августа 2017 22 136
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Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 1

Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото

Владимиру Путину в Рязани показали производство кожи для автомобилей проекта «Кортеж». Президент посетил крупнейший в стране кожзавод в четверг, 24 августа.

Цех автомобильных и авиационных кож стал последним на его маршруте по предприятию. Рязанскую продукцию используют, в частности, Renault, «Лада», УАЗ, S7, «Сухой» (для суперджетов), рассказал Путину председатель совета директоров «Русской кожи» Игорь Сурин.

Также президент посетил красильно-жировальный и два отделочных цеха. Там коже придают разные характеристики, в том числе толщину, цвет, фактуру, мягкость, непромокамемость. В «грязные» цеха, где идет первоначальная обработка сырья, президента не повели. По словам представителей завода, там «смотреть не на что: крутятся барабаны и все».

Рязанским журналистам не разрешили сопровождать Путина всю экскурсию, но организовали такую же до его визита.

Также глава государства проведет на рязанском заводе совещание по развитию легкой промышленности. Среди его участников вице-премьер Аркадий Дворкович, министры финансов Антон Силуанов, экономического развития Максим Орешкин, промышленности Денис Мантуров, сельского хозяйства Александр Ткачев, образования Ольга Васильева.

«Кортеж» — неофициальное название специально разработанного автомобиля представительского класса для поездок президента России.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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