В среду, 3 октября, президент России Владимир Путин подписал поправки в пенсионное законодательство, передает ТАСС.
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»,
Возраст выхода на пенсию для мужчин составит 65 лет, для женщин — 60. Первоначально планировали повысить возраст для женщин до 63 лет. Решение изменили после
Кроме того, многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся.
Также повысят пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повысят. За увольнение сотрудников предпенсионного возраста
Напомним,
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