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16:01, 29 октября 2018 3 272
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Советника мэра арестовали в зале суда

Советника мэра арестовали в зале суда

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Советника мэра Рязани Александра Зайкина арестовали в зале суда. В понедельник, 29 октября, в Советском суде рассмотрели ходатайство следствия о заключении Зайкина под стражу.

Прокуратура требовала отправить второго фигуранта по делу против директора МП «Детское питание» в СИЗО. Защита ходатайствовала о заключении подозреваемого под домашний арест в съемной квартире. По мнению следователя, находясь на свободе подозреваемый может скрыться от правоохранительных органов и оказать влияние на свидетелей.

Известно, что Зайкин официально трудоустроен не был. По версии следствия, после совершения преступления подозреваемый пытался скрыть следы преступления, а именно сделал химчистку автомобиля, в котором находились деньги, полученные им от Дворецкого. Автомобиль подсудимый продал.

Советника мэра арестовали до 18 декабря.

Напомним, Зайкина задержали 25 октября. Он стал вторым фигурантом дела против директора МП «Детское питание» Александра Дворецкого.

По версии следствия, 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей от представителя «Детского питания» за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями». Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал Зайкину.

Также 17 октября Дворецкий получил 1 миллион 100 тысяч рублей взятки в своем кабинете.

В отношении МП «Детское питание» возбудили дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), Зайкина — по части 3 статьи 33, пункту «в» части 3 статьи 290 УК РФ (организация получения взятки в крупном размере).

Напомним, Дворекого арестовали в зале суда. Расследование уголовного дела продолжается.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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