Советника мэра арестовали в зале суда

Советника мэра Рязани Александра Зайкина арестовали в зале суда. В понедельник, 29 октября, в Советском суде рассмотрели ходатайство следствия о заключении Зайкина под стражу.
Прокуратура требовала отправить второго фигуранта по делу против директора МП «Детское питание» в СИЗО. Защита ходатайствовала о заключении подозреваемого под домашний арест в съемной квартире. По мнению следователя, находясь на свободе подозреваемый может скрыться от правоохранительных органов и оказать влияние на свидетелей.
Известно, что Зайкин официально трудоустроен не был. По версии следствия, после совершения преступления подозреваемый пытался скрыть следы преступления, а именно сделал химчистку автомобиля, в котором находились деньги, полученные им от Дворецкого. Автомобиль подсудимый продал.
Советника мэра арестовали до 18 декабря.
Напомним, Зайкина
По версии следствия, 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей от представителя «Детского питания» за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями». Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал Зайкину.
Также 17 октября Дворецкий
В отношении МП «Детское питание» возбудили дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), Зайкина — по части 3 статьи 33, пункту «в» части 3 статьи 290 УК РФ (организация получения взятки в крупном размере).
Напомним, Дворекого