Директора «Детского питания» арестовали в зале суда

Директора МП «Детского питания» Александра Дворецкого арестовали в зале суда. Под стражей он будет до 19 декабря.
Дворецкого подозревают в получении взятки. По версии следствия, он
В четверг, 25 октября, защита Дворецкого
Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Вадим Парамей рассказал, что, принимая решение, суд согласился с доводами стороны обвинения. Согласно им, «Дворецкий подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое грозит от 8 до 15 лет лишения свободы».
Парамей добавил, что суд также учел тот факт, что, занимая должность директора МП «Детское питание», Дворецкий может воздействовать на свидетелей дела и воспрепятствовать производству.