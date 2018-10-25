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15:01, 25 октября 2018 3 484
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Директора «Детского питания» арестовали в зале суда 1

Директора «Детского питания» арестовали в зале суда

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Директора МП «Детского питания» Александра Дворецкого арестовали в зале суда. Под стражей он будет до 19 декабря.

Дворецкого подозревают в получении взятки. По версии следствия, он взял 1 миллион 100 тысяч рублей от представителя одной из организации «за заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».

В четверг, 25 октября, защита Дворецкого ходатайствовала о помещении его под домашний арест, либо освобождение под залог в три миллиона рублей. В суде выступили четверо бывших сослуживцев Дворецкого. Они дали ему положительные рекомендации и охарактеризовали как «человека справедливого».

Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Вадим Парамей рассказал, что, принимая решение, суд согласился с доводами стороны обвинения. Согласно им, «Дворецкий подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое грозит от 8 до 15 лет лишения свободы».

Парамей добавил, что суд также учел тот факт, что, занимая должность директора МП «Детское питание», Дворецкий может воздействовать на свидетелей дела и воспрепятствовать производству.


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