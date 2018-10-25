На пресс-конференции в четверг, 25 октября, Николай Любимов пообещал устранить недостатки на площади Ленина.
«В следующем году мы обязательно продолжим реконструкцию, иначе ее не стоило начинать. Проект нужно сделать законченным, а все допущенные недостатки постараемся исправить», — отметил губернатор.
По его словам, реконструкцию изначально планировали поделить на два этапа. К реализации второго [благоустройство улиц Кольцова и Краснорядской] намерены привлечь средства инвесторов, а также деньги из областного и городского бюджетов.
Напомним,