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14:25, 25 октября 2018 282
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Прокуратура потребовала отправить директора МП «Детское питание» в СИЗО

Прокуратура потребовала отправить директора МП «Детское питание» в СИЗО

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Прокуратура потребовала отправить директора МП «Детское питание» в СИЗО. В четверг, 25 октября, на заседании следствие ходатайствовало о заключении Александра Дворецкого под стражу сроком до 19 декабря 2018 года — на месяц и 27 суток (с учетом срока его задержания).

Напомним, 17 октября директор МП «Детское питание» взял 1 миллион 100 тысяч рублей от представителя одной из организации «за заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями». Спустя два дня следствие возбудило уголовное дело по данному факту.

На заседании следователь предоставил суду заверенные копии медицинских справок, по которым Дворецкий не имеет противопоказания для ареста. В свою очередь, защита сообщила о неудовлетворительном состоянии здоровья своего клиента и ходатайствовала о помещении его под домашний арест, либо освобождение под залог в размере трех миллионов рублей.

По словам адвоката, в настоящее время Дворецкий находится на стационарном лечении и ему важно посещать лечебные учреждения. Напомним, на первом заседании его госпитализировали из зала суда.

Супруга и сын чиновника, присутствовавщие на заседании, поддержали решение защиты о домашнем аресте. Также в суде выступили четверо бывших сослуживцев Дворецкого. Они дали ему положительные рекомендации и охарактеризовали как «человека справедливого».

Защита попросила суд при вынесении решения учесть явку подозреваемого с повинной, оказание помощи следствию, его правительственные награды, отсутствие судимости и состояние здоровья.

На данный момент решение еще не вынесено, судья удалилась в совещательную комнату. Заседание продолжится в 14:30.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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