В Сасове до конца октября благоустроят парк с тропой здоровья в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». По словам главы горадминистрации Евгении Рубцовой, осталось установить освещение и систему видеонаблюдения.
Как отметила Рубцова, работу планировали начать еще летом, но тогда на торги не пришли инвесторы. В сентябре конкурс повторили. После этого рабочие
«Здесь сасовцы и гости города смогут отдохнуть, позаниматься спортом, прокатиться на велосипедах или просто прогуляться после работы. До конца месяца здесь будет освещение и видеонаблюдение», — отметила Рубцова.
В следующем году в парке установят самолет Ан-2 из сасовского филиала Ульяновского летного училища. На таком самолете обучали всех летчиков гражданской авиации.