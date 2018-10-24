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16:12, 24 октября 2018 2 723
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В Сасове до конца октября благоустроят парк с тропой здоровья

В Сасове до конца октября благоустроят парк с тропой здоровья

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Сасове до конца октября благоустроят парк с тропой здоровья в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». По словам главы горадминистрации Евгении Рубцовой, осталось установить освещение и систему видеонаблюдения.

Как отметила Рубцова, работу планировали начать еще летом, но тогда на торги не пришли инвесторы. В сентябре конкурс повторили. После этого рабочие очистили лесополосу от мусора. В парке сделали километровую тропу здоровья с зонами отдыха, а также разместили спортивные и игровые комплексы. Там установили информационные стенды с QR-кодом. При помощи приложения для Android- и iOS-устройств можно считать информацию со стойки.

«Здесь сасовцы и гости города смогут отдохнуть, позаниматься спортом, прокатиться на велосипедах или просто прогуляться после работы. До конца месяца здесь будет освещение и видеонаблюдение», — отметила Рубцова.

В следующем году в парке установят самолет Ан-2 из сасовского филиала Ульяновского летного училища. На таком самолете обучали всех летчиков гражданской авиации.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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