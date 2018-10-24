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21:42, 24 октября 2018 1 194
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Фуд-корты, Wi-Fi и прокат велосипедов. В 2019 году в Сасове благоустроят парк за 100 миллионов

Фуд-корты, Wi-Fi и прокат велосипедов. В 2019 году в Сасове благоустроят парк за 100 миллионов

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В 2019 году в Сасове благоустроят парк 40-летия ВЛКСМ. На проект пойдет более 100 миллионов рублей. Большую часть денег (80 миллионов) город получит за победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью от 20 до 50 тысяч человек».

Из регионального бюджета выделят 7,5 миллионов рублей, из местного — три миллиона. Еще два миллиона рублей внесут крупные предприятия Сасова, рассказала глава администрации города Евгения Рубцова.

«Так как у нас уже имелся проект по благоустройству небольшой части лесопарковой зоны, и мы готовили его, то в 2019 году мы решили соединить его с проектом „Парк Стрит“, то есть существенно улучшить как в территориальном, так и функциональном смысле», — объяснила Рубцова.

По ее словам, до 11 ноября городские власти разработают проектно-сметную документацию, а уже весной 2019 года приступят к реализации проекта.

Согласно размещенной на стендах информации, в парке сделают фуд-корты, точки Wi-Fi, прокат спортивного инвентаря, а также фестивальные, спортивные и игровые зоны. Площадки будут работать круглый год.

Площадь парка увеличится до 1 230 квадратных метров.

Напомним, в среду, 24 октября, в парке открыли «тропу здоровья».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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