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14:46, 22 октября 2018 2 780
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Сын считает меня строгим лидером. Рокотянская рассказала о поддержке семьи на новом посту

Сын считает меня строгим лидером. Рокотянская рассказала о поддержке семьи на новом посту

В понедельник, 22 октября, прошла первая пресс-конференции Юлии Рокотянской в должности председателя гордумы. Она рассказала журналистам, что ее назначение на должность главы муниципального образования полностью поддержала семья.

Рокотянская назвала себя и своих родителей коренными неравнодушными рязанцами.

Близкие и 12-летний сын Рокотянской одобрили ее желание стать главой гордумы.

«Мам, не бойся и не волнуйся. У тебя все получится, — передала Рокотянская напутствие сына. — Он считает меня строгим лидером, хотя дома у нас отношения очень мягкие и трогательные».

Напомним, с 2012 по 2017 годы Юлия Рокотянская занимала должность министра труда и занятости населения Рязанской области, после была гендиректором областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства.


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