Сын считает меня строгим лидером. Рокотянская рассказала о поддержке семьи на новом посту

В понедельник, 22 октября, прошла первая пресс-конференции Юлии Рокотянской в должности председателя гордумы. Она рассказала журналистам, что ее
Рокотянская назвала себя и своих родителей коренными
Близкие и 12-летний сын Рокотянской одобрили ее желание стать главой гордумы.
«Мам, не бойся и не волнуйся. У тебя все получится, — передала Рокотянская напутствие сына. — Он считает меня строгим лидером, хотя дома у нас отношения очень мягкие и трогательные».
Напомним, с 2012 по 2017 годы Юлия Рокотянская занимала должность министра труда и занятости населения Рязанской области, после была гендиректором областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства.