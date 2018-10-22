В понедельник, 22 октября, на пресс-конференции Юлия Рокотянская прокомментировала свое
«Я неравнодушный человек, коренная рязанка, — сказала она. — Я могу многое сделать».
Рокотянская поблагодарила «Единую Россию», которая выдвинула ее кандидатуру, а также свою семью.
С 2012 по 2017 годы она занимала должность министра труда и занятости населения Рязанской области, после была гендиректором областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства.
Напомним, с 2016 года должность председателя гордумы занимал Владислав Фролов. Он также вошел в новый созыв представительного органа от единороссов.