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13:50, 22 октября 2018 1 496
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Я неравнодушный человек и многое могу сделать — Рокотянская

Я неравнодушный человек и многое могу сделать — Рокотянская

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В понедельник, 22 октября, на пресс-конференции Юлия Рокотянская прокомментировала свое назначение на должность председателя гордумы.

«Я неравнодушный человек, коренная рязанка, — сказала она. — Я могу многое сделать».

Рокотянская поблагодарила «Единую Россию», которая выдвинула ее кандидатуру, а также свою семью.

С 2012 по 2017 годы она занимала должность министра труда и занятости населения Рязанской области, после была гендиректором областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства.

Напомним, с 2016 года должность председателя гордумы занимал Владислав Фролов. Он также вошел в новый созыв представительного органа от единороссов.


© RZN.info

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