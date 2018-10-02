Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:40, 2 октября 2018 2 554
 0    0

Льготные карты по-прежнему принимают лишь несколько рязанских маршруток 2

Льготные карты по-прежнему принимают лишь несколько рязанских маршруток

Льготные карты по-прежнему принимают лишь несколько маршруток. Об этом во вторник, 2 октября, RZN.info сообщили в городском управлении транспорта.

Картами «Школьная», «Студенческая» и «Льготная» можно воспользоваться только на 12 маршрутах: №№ 34, 41, 47, 49, 53, 62, 73, 75, 77, 85, 88 и 98.

При этом терминалы по оплате проезда безналичным расчетом действительно должны работать на всех маршрутах города, кроме № 57.

В них рязанцы могут расплатиться обычной банковской картой или транспортной картой УмКА «Городская» с тарифным планом «Электронный кошелек».

Все перевозчики заключили договоры с мэрией и обязаны выполнять условия АСОП (автоматической системы оплаты проезда). В случае, если терминал не работает или не установлен, рязанцы имеют право на бесплатный проезд.

Постановление администрации города Рязани от 14 марта 2014 года № 960:


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
19:12, 2 октября 2018
Мэрия прокомментировала жалобы рязанцев на «дюшес» из кранов
18:56, 2 октября 2018
В среду в нескольких домах в центре Рязани отключат воду из-за аварии
18:40, 2 октября 2018
На улице Западной на неделю ограничат движение
15:40, 2 октября 2018
Льготные карты по-прежнему принимают лишь несколько рязанских маршруток 2
13:30, 2 октября 2018
Две рязанские школы вошли в антирейтинг самых опасных дорожных участков 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
8 часов назад
Не выходя из дома. Рязанцам стало легче покупать и получать запчасти

Не выходя из дома. Рязанцам стало легче покупать и получать запчасти

В Рязани открылся филиал интернет-магазина ПроДеталь.рф.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 38 119
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
15:09, 28 сентября 2018 30 547
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
9:42, 22 сентября 2018 20 738
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
8:29, 27 сентября 2018 20 530
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 10
15:53, 29 сентября 2018 18 693
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 6
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум