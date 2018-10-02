Льготные карты по-прежнему принимают лишь несколько рязанских маршруток

Льготные карты по-прежнему принимают лишь несколько маршруток. Об этом во вторник, 2 октября, RZN.info сообщили в городском управлении транспорта.
Картами «Школьная», «Студенческая» и «Льготная» можно воспользоваться только на 12 маршрутах: №№ 34, 41, 47, 49, 53, 62, 73, 75, 77, 85, 88 и 98.
При этом терминалы по оплате проезда безналичным расчетом действительно
В них рязанцы могут расплатиться обычной банковской картой или транспортной картой УмКА «Городская» с тарифным планом «Электронный кошелек».
Все перевозчики заключили договоры с мэрией и
Постановление администрации города Рязани от 14 марта 2014 года № 960: