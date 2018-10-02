Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:28, 2 октября 2018 2 475
 0    0

Все маршрутные такси Рязани могут принимать безналичную оплату — «УмКа»

Все маршрутные такси Рязани могут принимать безналичную оплату — «УмКа»

Все маршрутки Рязани могут принимать безналичную оплату. Об этом сообщил сайт автоматизированной системы оплаты «УмКа».

Отмечается, что согласно актуального на 1 октября 2018 года перечня перевозчиков, которые работают в городе, весь курсирующий по городу коммерческий транспорт подключен к системе АСОП и оснащен терминалами безналичной оплаты проезда.

Только в шести машинах перевозчика ИП Полякова Д.Г. (маршрут «57М3») нет терминала безналичной оплаты.

«Это значит, что во всех маршрутках и автобусах должна действовать безналичная оплата проезда с помощью транспортных карт УмКА „Городская“ с тарифным планом „Электронный кошелек“, банковских карт с бесконтактной системой оплаты и смартфонов, поддерживающих технологию NFC», — говорится в сообщении.

Если в маршрутке нет терминала, либо водитель отказывается принимать оплату безналичным способом — это нарушение перевозчиком правил АСОП. «В таких случаях пассажир имеет право не платить за проезд», — отметили в сообщении.

О подобных нарушениях рязанцев попросили сообщать контролирующим органам:

  • управление государственного автодорожного надзора по Рязанской области, телефоны: 25-97-22, 25-97-01;
  • управление транспорта администрации, телефон: 29-78-07;
  • минтранс Рязанской области, телефон: 28-09-62;
  • горячая линия проекта УмКА, телефон: 8 (800) 250-02-62.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
13:30, 2 октября 2018
Две рязанские школы вошли в антирейтинг самых опасных дорожных участков 1
12:28, 2 октября 2018
Все маршрутные такси Рязани могут принимать безналичную оплату — «УмКа»
22:05, 1 октября 2018
Мэрия отчиталась о завершающемся ремонте дорог в Рязани
19:34, 1 октября 2018
Карабасов поручил усилить работу по подготовке города к зиме
18:24, 1 октября 2018
В Рязани временно отменят несколько троллейбусных маршрутов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Как не потерять сбережения. Эксперты рассказали о новой схеме смены пенсионного фонда

Как не потерять сбережения. Эксперты рассказали о новой схеме смены пенсионного фонда

Одна из распространенных жалоб, поступающих в Банк России, — жалоба на незаконный перевод пенсионных накоплений без ведома граждан.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 38 003
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
15:09, 28 сентября 2018 29 859
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
9:42, 22 сентября 2018 20 697
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
8:29, 27 сентября 2018 20 408
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 10
15:53, 29 сентября 2018 18 571
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 6
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум