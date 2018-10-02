Все маршрутки Рязани могут принимать безналичную оплату. Об этом сообщил сайт автоматизированной системы оплаты «
Отмечается, что согласно актуального на 1 октября 2018 года перечня перевозчиков, которые работают в городе, весь курсирующий по городу коммерческий транспорт подключен к системе АСОП и оснащен терминалами безналичной оплаты проезда.
Только в шести машинах перевозчика ИП Полякова Д.Г. (маршрут «57М3») нет терминала безналичной оплаты.
«Это значит, что во всех маршрутках и автобусах должна действовать безналичная оплата проезда с помощью транспортных карт УмКА „Городская“ с тарифным планом „Электронный кошелек“, банковских карт с бесконтактной системой оплаты и смартфонов, поддерживающих технологию NFC», — говорится в сообщении.
Если в маршрутке нет терминала, либо водитель отказывается принимать оплату безналичным способом — это нарушение перевозчиком правил АСОП. «В таких случаях пассажир имеет право не платить за проезд», — отметили в сообщении.
О подобных нарушениях рязанцев попросили сообщать контролирующим органам:
- управление государственного автодорожного надзора по Рязанской области, телефоны: 25-97-22, 25-97-01;
- управление транспорта администрации, телефон: 29-78-07;
- минтранс Рязанской области, телефон: 28-09-62;
- горячая линия проекта УмКА, телефон:
8 (800) 250-02-62.