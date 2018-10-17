В Рязани подорожает ипотека от «Сбербанка»

Ставки по ипотечным кредитам от «Сбербанка» вырастут. Действующие условия рязанских филиалов продержатся до понедельника, 22 октября.
«Сбербанк» —
Рост ипотеки начался в сентябре, когда Центробанк впервые за четыре года
В конце сентября ипотека
По словам экспертов, текущее повышение ставок по ипотеке — не последнее в этом году. Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко предположил, что
«Так как при заключении ипотечного кредита ставка фиксируется на весь период выплат, у рязанцев остается всего несколько дней для оформления ипотеки по действующей, более низкой ставке. Новый скачок ключевой ставки, который вновь подстегнет проценты по ипотеке, ожидают после заседания Банка России 26 октября. Удорожания ипотеки продолжается», — подчеркнули эксперты.