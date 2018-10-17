Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:20, 17 октября 2018 319

В Рязани подорожает ипотека от «Сбербанка»

В Рязани подорожает ипотека от «Сбербанка»

Ставки по ипотечным кредитам от «Сбербанка» вырастут. Действующие условия рязанских филиалов продержатся до понедельника, 22 октября.

«Сбербанк» — лидер российского рынка жилищного кредитования, на него приходится практически половина всех выданных в стране кредитов.

Рост ипотеки начался в сентябре, когда Центробанк впервые за четыре года повысил ключевую ставку с 10,5 до 17%.

В конце сентября ипотека подорожала в «Россельхозбанке» и «Газпромбанке».

По словам экспертов, текущее повышение ставок по ипотеке — не последнее в этом году. Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко предположил, что ставки по ипотеке достигнут 13% годовых.

«Так как при заключении ипотечного кредита ставка фиксируется на весь период выплат, у рязанцев остается всего несколько дней для оформления ипотеки по действующей, более низкой ставке. Новый скачок ключевой ставки, который вновь подстегнет проценты по ипотеке, ожидают после заседания Банка России 26 октября. Удорожания ипотеки продолжается», — подчеркнули эксперты.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
14:20, 17 октября 2018
В Рязани подорожает ипотека от «Сбербанка»
12:25, 17 октября 2018
МТС запустила в Рязани акцию на подключение спутникового ТВ 3
16:22, 16 октября 2018
В Рязани подорожали огурцы и капуста. Мониторинг цен
13:44, 16 октября 2018
В Рязани украли 27 тонн гудрона стоимостью более полумиллиона рублей
13:10, 16 октября 2018
Росстат назвал самый быстро дорожающий продукт
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 часа назад
Новый стандарт. Специалисты рассказали о защите семян кукурузы

Новый стандарт. Специалисты рассказали о защите семян кукурузы

Раньше за фунгицидную защиту отвечал препарат Максим® XL, однако сейчас ему на смену приходит новый продукт.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:09, 5 октября 2018 27 756
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
14:28, 15 октября 2018 25 282
Житель Полян поймал в Оке 49-килограммовую рыбу 2
16:06, 15 октября 2018 21 814
Сотрудники Росгвардии избили беременную россиянку из-за лампочки. Видео 10
21:36, 9 октября 2018 19 836
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
18:08, 7 октября 2018 16 612
В Рязани маршрутка сбила пешехода. Видео
Все новости
Голосования

Вы любите собирать грибы?

Окончание опроса: 26.10.2018
Архив голосований
Форум