В Рязани подорожала ипотека

Рязанские банки начали поднимать процентные ставки по ипотечным кредитам. Уже увеличились ставки в «Россельхозбанке» и «Газпромбанке». О росте ипотеки также объявил «Дом.рф» .

В пресс-службе «Северной компании» пояснили, что подорожание ипотеки в коммерческих банках началось после повышения ключевой ставки «Центробанком» — регулятор поднял ее впервые за четыре года.

Следующее заседание ЦБ, после которого ключевая ставка снова может вырасти, назначили на 26 октября.

По мнению аналитиков, ставка «Центробанка» будет расти , как и ипотека, — на протяжении всего 2018 и начала 2019 года.

«Пока не во всех банках подорожала ипотека, и у покупателей еще возможности как для выбора кредита, так и для выбора квартир — готовых и строящихся . Если квартирный вопрос не решен, лучше и дешевле ответить на него сегодня», — заявили в «Северной компании».

Рязанцы могут бесплатно получить консультацию по выбору наиболее подходящей ипотеки и подать заявку на получение кредита в офисе застройщика, где работают сотрудники четырех банков: «Сбербанка», ВТБ, «Россельхозбанка» и «Газпромбанка».