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11:03, 1 октября 2018 777

В Рязани подорожала ипотека

В Рязани подорожала ипотека

Рязанские банки начали поднимать процентные ставки по ипотечным кредитам. Уже увеличились ставки в «Россельхозбанке» и «Газпромбанке». О росте ипотеки также объявил «Дом.рф».

В пресс-службе «Северной компании» пояснили, что подорожание ипотеки в коммерческих банках началось после повышения ключевой ставки «Центробанком» — регулятор поднял ее впервые за четыре года.

Следующее заседание ЦБ, после которого ключевая ставка снова может вырасти, назначили на 26 октября.

По мнению аналитиков, ставка «Центробанка» будет расти, как и ипотека, — на протяжении всего 2018 и начала 2019 года.

«Пока не во всех банках подорожала ипотека, и у покупателей еще возможности как для выбора кредита, так и для выбора квартир — готовых и строящихся. Если квартирный вопрос не решен, лучше и дешевле ответить на него сегодня», — заявили в «Северной компании».

Рязанцы могут бесплатно получить консультацию по выбору наиболее подходящей ипотеки и подать заявку на получение кредита в офисе застройщика, где работают сотрудники четырех банков: «Сбербанка», ВТБ, «Россельхозбанка» и «Газпромбанка».

Офис «Северной компании» расположен по адресу улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт в Instagram, телефон 707-00.


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