В Рязани подорожала ипотека

Рязанские банки начали поднимать процентные ставки по ипотечным кредитам. Уже увеличились ставки в «Россельхозбанке» и «Газпромбанке». О росте ипотеки также
В пресс-службе «Северной компании» пояснили, что подорожание ипотеки в коммерческих банках началось после
Следующее заседание ЦБ, после которого ключевая ставка снова может вырасти, назначили на 26 октября.
По мнению аналитиков, ставка «Центробанка»
«Пока не во всех банках подорожала ипотека, и у покупателей еще возможности как для выбора кредита, так и для выбора квартир — готовых и
Рязанцы могут бесплатно получить консультацию по выбору наиболее подходящей ипотеки и подать заявку на получение кредита в офисе застройщика, где работают сотрудники четырех банков: «Сбербанка», ВТБ, «Россельхозбанка» и «Газпромбанка».
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