Пробки на Солотчинском шоссе и смертельное ДТП в Рыбновском районе. Главные новости выходных, 13-14 октября

Завершились теплые октябрьские выходные. Давайте вспомним их основные события.

Минувшие два дня запомнились рязанцам большими пробками. В субботу Солотчинское шоссе « встало » в пробке. Как оказалось, ее спровоцировали несколько ДТП . Рязанцы несколько часов не могли попасть в город. Крупный затор образовался и в воскресенье.

Появилось еще одно видео с места смертельной аварии в Рыбновском районе. В ДТП погибли два пассажира автомобиля Ford, одному из которых было 15 лет. Еще трое пострадали.

Были и другие аварии. На улице Спортивной такси врезалось в столб. В Горроще столкнулись два автомобиля , а на переезде в Рязанской области — машина и поезд .

Не обошлось без печальных новостей. В Старожиловском районе утонул мужчина. Он был рыбаком .

Попавшая под электричку в Шилове девушка скончалась в больнице.

Немного о спорте. «Рязань-ВДВ» стала чемпионом России . ФК «Рязань» забил три гола в Брянске, но проиграл . А рязанская фигуристка Александра Трусова выиграла этап юниорского Гран-при в Ереване

В выходные появилась информация, что Андрей Савичев покинет пост министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Рязанцев попросили помочь многодетной семье. Горожанам предложили выбрать место для колеса обозрения .