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8:37, 15 октября 2018 1 287
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Пробки на Солотчинском шоссе и смертельное ДТП в Рыбновском районе. Главные новости выходных, 13-14 октября

Пробки на Солотчинском шоссе и смертельное ДТП в Рыбновском районе. Главные новости выходных, 13-14 октября

Завершились теплые октябрьские выходные. Давайте вспомним их основные события.

Минувшие два дня запомнились рязанцам большими пробками. В субботу Солотчинское шоссе «встало» в пробке. Как оказалось, ее спровоцировали несколько ДТП. Рязанцы несколько часов не могли попасть в город. Крупный затор образовался и в воскресенье.

Появилось еще одно видео с места смертельной аварии в Рыбновском районе. В ДТП погибли два пассажира автомобиля Ford, одному из которых было 15 лет. Еще трое пострадали.

Были и другие аварии. На улице Спортивной такси врезалось в столб. В Горроще столкнулись два автомобиля, а на переезде в Рязанской области — машина и поезд.

Не обошлось без печальных новостей. В Старожиловском районе утонул мужчина. Он был рыбаком.

Попавшая под электричку в Шилове девушка скончалась в больнице.

Немного о спорте. «Рязань-ВДВ» стала чемпионом России. ФК «Рязань» забил три гола в Брянске, но проиграл. А рязанская фигуристка Александра Трусова выиграла этап юниорского Гран-при в Ереване

В выходные появилась информация, что Андрей Савичев покинет пост министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Рязанцев попросили помочь многодетной семье. Горожанам предложили выбрать место для колеса обозрения.

Первый канал выпустил программу о ежегодной акции в рязанском десантном училище. Завершим обзор позитивными событиями. Более двух тысяч человек собрали мусор в рязанских парках и скверах. А рязанский маршрутчик перевел пенсионерку через дорогу.


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