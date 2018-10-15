Пробки на Солотчинском шоссе и смертельное ДТП в Рыбновском районе. Главные новости выходных, 13-14 октября

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Завершились теплые октябрьские выходные. Давайте вспомним их основные события.
Минувшие два дня запомнились рязанцам большими пробками. В субботу Солотчинское шоссе «встало» в пробке. Как оказалось, ее спровоцировали несколько ДТП. Рязанцы несколько часов не могли попасть в город. Крупный затор образовался и в воскресенье.
Появилось еще одно видео с места смертельной аварии в Рыбновском районе. В ДТП погибли два пассажира автомобиля Ford, одному из которых было 15 лет. Еще трое пострадали.
Были и другие аварии. На улице Спортивной такси врезалось в столб. В Горроще столкнулись два автомобиля, а на переезде в Рязанской области — машина и поезд.
Не обошлось без печальных новостей. В Старожиловском районе утонул мужчина. Он был рыбаком.
Попавшая под электричку в Шилове девушка скончалась в больнице.
Немного о спорте. «Рязань-ВДВ» стала чемпионом России. ФК «Рязань» забил три гола в Брянске, но проиграл. А рязанская фигуристка Александра Трусова выиграла этап юниорского Гран-при в Ереване
В выходные появилась информация, что Андрей Савичев покинет пост министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.
Первый канал выпустил программу о ежегодной акции в рязанском десантном училище. Завершим обзор позитивными событиями. Более двух тысяч человек собрали мусор в рязанских парках и скверах. А рязанский маршрутчик перевел пенсионерку через дорогу.