Под Рязанью загорелся автомобиль. Видео

На трассе в Рыбновском районе загорелся автомобиль. Фото с места происшествия появилось «ВКонтакте».
По предварительной информации, автомобиль загорелся из-за ДТП с тремя машинами.
Информация о произошедшем уточняется.
Фото Кристины Калининой
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На трассе в Рыбновском районе загорелся автомобиль. Фото с места происшествия появилось «ВКонтакте».
По предварительной информации, автомобиль загорелся из-за ДТП с тремя машинами.
Информация о произошедшем уточняется.
Фото Кристины Калининой
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