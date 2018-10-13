В ДТП на трассе под Рязанью погиб 15-летний подросток

В ДТП на трассе под Рязанью погибли два человека 1999 и 2003 годов рождения. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
ДТП произошло вечером в субботу, 13 октября, на трассе М5 в Рыбновском районе. По предварительной информации, столкнулись Ford Focus, за рулем которого был 21-летний москвич, Chevrolet Aveo под управлением 55-летнего жителя Московской области и Mazda 6, которой управлял 33-летний житель Московской области.
В результате ДТП
В аварии
Водителям Ford и Mazda оказали медпомощь. Пассажирку сгоревшего автомобиля госпитализировали.