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23:32, 13 октября 2018 1 716
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В ДТП на трассе под Рязанью погиб 15-летний подросток

В ДТП на трассе под Рязанью погиб 15-летний подросток

В ДТП на трассе под Рязанью погибли два человека 1999 и 2003 годов рождения. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

ДТП произошло вечером в субботу, 13 октября, на трассе М5 в Рыбновском районе. По предварительной информации, столкнулись Ford Focus, за рулем которого был 21-летний москвич, Chevrolet Aveo под управлением 55-летнего жителя Московской области и Mazda 6, которой управлял 33-летний житель Московской области.

В результате ДТП загорелась Mazda.

В аварии погибли два пассажира автомобиля Ford.

Водителям Ford и Mazda оказали медпомощь. Пассажирку сгоревшего автомобиля госпитализировали.


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