Солотчинское шоссе «встряло» в пробке

На Солотчинском шоссе образовалась пробка в несколько километров. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение затруднено в обе стороны.
На выезде из Рязани автомобили встряли от пересечения с улицей Грибоедова до моста через Оку. Со стороны Солотчи движение затруднено от поворота на «Окскую жемчужину».
Скорость движения автомобилей на некоторых участках не превышает двух-трех километров в час.
Как сообщил очевидец в группе «Подслушано у водителей в Рязани», на мосту произошло ДТП. Он отметил, что столкнулись три автомобиля.
Напомним, движение по Солотчинскому мосту