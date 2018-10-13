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15:32, 13 октября 2018 2 718
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Солотчинское шоссе «встряло» в пробке

Солотчинское шоссе «встряло» в пробке

На Солотчинском шоссе образовалась пробка в несколько километров. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение затруднено в обе стороны.

На выезде из Рязани автомобили встряли от пересечения с улицей Грибоедова до моста через Оку. Со стороны Солотчи движение затруднено от поворота на «Окскую жемчужину».

Скорость движения автомобилей на некоторых участках не превышает двух-трех километров в час.

Как сообщил очевидец в группе «Подслушано у водителей в Рязани», на мосту произошло ДТП. Он отметил, что столкнулись три автомобиля.

Напомним, движение по Солотчинскому мосту откроют раньше графика.


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