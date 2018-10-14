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8:33, 14 октября 2018 388
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На переезде в Рязанской области автомобиль врезался в поезд

На переезде в Рязанской области автомобиль врезался в поезд

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

На железнодорожном переезде в Рязанской области автомобиль врезался в поезд. Об этом сообщило агентство новостей «Москва».

Инцидент произошел в субботу, 13 октября, на регулируемом переезде двухпутного перегона Листвянка-Перевлес. Автомобиль выехал на пути и столкнулся с поездом №50 Москва-Самара. По предварительной информации, водитель остался жив, локомотивная бригада не пострадала, пассажиры за медицинской помощью не обращались.

«У локомотива поезда поврежден метельник, из-за чего он не может продолжить движение. На место незамедлительно отправились специалисты железной дороги. Они демонтируют метельник, после чего состав сможет продолжить движение», — говорится в сообщении.

Диспетчеры организовали движение поездов на перегоне по соседнему пути в реверсивном режиме.


© RZN.info

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