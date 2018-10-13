В Шацке начали восстанавливать ликеро-водочный завод. Об этом пишет издательство «
На территории завода начался ремонт: уже заменены водопроводные сети, электропроводка, три газовых котла, на одном из цехов отремонтирована крыша и еще многое запланировано для того, чтобы производство полностью подготовить к запуску.
Замглавы районной администрации Ирина Кирсанова отметила, что для города это «большое благо».
«Это новые рабочие места, возвращение бренда. Ведь город всегда славился производством качественной ликероводочной продукции на всю страну, и даже зарубежье», — сказала она.
Отмечается, что почти все оборудование в цехах сохранено. «А еще сохранены и секреты изготовления знаменитой шацкой водки, качественной и экологически чистой», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов в