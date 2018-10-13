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14:11, 13 октября 2018 744
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В Шацке начали восстанавливать ликеро-водочный завод

В Шацке начали восстанавливать ликеро-водочный завод

Фото: Издательство «Пресса»

В Шацке начали восстанавливать ликеро-водочный завод. Об этом пишет издательство «Пресса».

На территории завода начался ремонт: уже заменены водопроводные сети, электропроводка, три газовых котла, на одном из цехов отремонтирована крыша и еще многое запланировано для того, чтобы производство полностью подготовить к запуску.

Замглавы районной администрации Ирина Кирсанова отметила, что для города это «большое благо».

«Это новые рабочие места, возвращение бренда. Ведь город всегда славился производством качественной ликероводочной продукции на всю страну, и даже зарубежье», — сказала она.

Отмечается, что почти все оборудование в цехах сохранено. «А еще сохранены и секреты изготовления знаменитой шацкой водки, качественной и экологически чистой», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов в прямом эфире «Вести FM» заявил о том, что в Шацке восстановят ликеро-водочный завод.


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