В Шацком районе восстановят ликеро-водочный завод. Об этом в
Губернатор рассказал Владимиру Соловьеву, что инвестор выполнил все условия для получения лицензии и теперь ждет ее. Любимов выразил надежду, что «Росспиртпром» примет решение до конца года.
«Сегодня в регионе нет ни одного ликеро-водочного производства. До 2012 их было 18. Поэтому завод очень важен для Шацка в плане рабочих мест», — добавил губернатор.
По словам главы региона, инвестор «пока на нашел рынок сбыта продукции, но работает над этим».
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