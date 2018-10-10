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10:09, 10 октября 2018 519
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Любимов даст интервью станции «Вести FM»

Любимов даст интервью станции «Вести FM»

Николай Любимов даст интервью станции «Вести FM». Рязанский губернатор поговорит с Владимиром Соловьевым о привлечении инвестиций, здравоохранении и проблеме обманутых дольщиков.

Эфир начнется в 10:10.


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Мы побеседовали с гендиректором строительного союза «Светлый» о том, что происходит на рязанском рынке строящегося жилья.

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