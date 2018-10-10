Николай Любимов даст интервью станции «Вести FM». Рязанский губернатор поговорит с Владимиром Соловьевым о привлечении инвестиций, здравоохранении и проблеме обманутых дольщиков.
Эфир начнется в 10:10.
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Николай Любимов даст интервью станции «Вести FM». Рязанский губернатор поговорит с Владимиром Соловьевым о привлечении инвестиций, здравоохранении и проблеме обманутых дольщиков.
Эфир начнется в 10:10.
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