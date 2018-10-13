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8:15, 13 октября 2018 2 261
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Попавшая под электричку в Шилове девушка скончалась в больнице

Попавшая под электричку в Шилове девушка скончалась в больнице

Попавшая под электричку в Шилове девушка скончалась в больнице. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

Электропоезд «Сасово-Рязань» сбил 20-летнюю жительницу Рязанской области вечером в четверг, 11 октября.

Напомним, пострадавшая переходила пути в неположенном месте.


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