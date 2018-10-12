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11:23, 12 октября 2018 409
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В Шилове электричка сбила девушку

В Шилове электричка сбила девушку

В Шилове электричка сбила девушку. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

Происшествие произошло вечером в четверг, 11 октября.

Пострадавшая осталась жива, ее доставили в больницу.


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