Ипотека для рязанцев подорожает впервые за четыре года. В пятницу, 14 сентября, Центробанк
Отмечается, что это первый скачок ключевой ставки с декабря 2014 года. Ее изменение вызовет рост процентной ставки по ипотеке и заставит банки «ужесточить» условия выдачи кредитов.
«Некоторые крупные российские банки уже скорректировали свои ставки по ипотечным продуктам в
«Рязанцам, планировавшим приобрести квартиру в ипотеку, не стоит откладывать покупку. Исторически низкие ставки по ипотеке продержатся еще несколько недель, прежде чем начнется рост. Так как ставка не меняется весь срок кредита, успев заключит договор сейчас, можно серьезно сэкономить, избежав переплат», — отметил застройщик.
Новое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 26 октября. «Вероятнее всего, нас ждет новое изменение ключевой ставки и новое удорожание ипотеки», — заявили в пресс-службе «Северной компании».
Рязанцы могут подать заявку на получение кредита в выбранный банк в офисе «Северной компании», где работают сотрудники «Сбербанка», ВТБ, «Россельхозбанка» и «Газпромбанка». Офис «Северной компании» находится по адресу: улица Соборная, дом №14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00, в субботу — с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в