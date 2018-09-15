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11:40, 15 сентября 2018 1 100

Ипотека для рязанцев подорожает впервые за четыре года

Ипотека для рязанцев подорожает впервые за четыре года

Ипотека для рязанцев подорожает впервые за четыре года. В пятницу, 14 сентября, Центробанк поднял ключевую ставку до 7,50% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что это первый скачок ключевой ставки с декабря 2014 года. Ее изменение вызовет рост процентной ставки по ипотеке и заставит банки «ужесточить» условия выдачи кредитов.

«Некоторые крупные российские банки уже скорректировали свои ставки по ипотечным продуктам в большую сторону. Но часть кредитных организаций все еще предлагают ипотеку на старых условиях, по ставке 9-9,5%. Такие выгодные условия продлятся очень недолго, пока банки и их рязанские филиалы не выведут на рынок новые ипотечные программы с уже менее выгодными ставками», — пояснили в пресс-службе «Северной компании» .

«Рязанцам, планировавшим приобрести квартиру в ипотеку, не стоит откладывать покупку. Исторически низкие ставки по ипотеке продержатся еще несколько недель, прежде чем начнется рост. Так как ставка не меняется весь срок кредита, успев заключит договор сейчас, можно серьезно сэкономить, избежав переплат», — отметил застройщик.

Новое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 26 октября. «Вероятнее всего, нас ждет новое изменение ключевой ставки и новое удорожание ипотеки», — заявили в пресс-службе «Северной компании».

Рязанцы могут подать заявку на получение кредита в выбранный банк в офисе «Северной компании», где работают сотрудники «Сбербанка», ВТБ, «Россельхозбанка» и «Газпромбанка». Офис «Северной компании» находится по адресу: улица Соборная, дом №14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00, в субботу — с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram, телефон 707-000.


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