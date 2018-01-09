В пятницу в Рязани откроется каток «Локомотив»

В пятницу, 12 января, в Рязани откроется каток «Локомотив». Об этом сообщили в городском спортуправлении.
Каток будет работать без выходных. В день открытия с 15:00 до 18:00 вход на каток будет бесплатным.
Напомним, всего этой зимой в Рязани будет
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В пятницу, 12 января, в Рязани откроется каток «Локомотив». Об этом сообщили в городском спортуправлении.
Каток будет работать без выходных. В день открытия с 15:00 до 18:00 вход на каток будет бесплатным.
Напомним, всего этой зимой в Рязани будет
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Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.