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16:41, 9 января 2018 1 360
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В пятницу в Рязани откроется каток «Локомотив» 2

В пятницу в Рязани откроется каток «Локомотив»

В пятницу, 12 января, в Рязани откроется каток «Локомотив». Об этом сообщили в городском спортуправлении.

Каток будет работать без выходных. В день открытия с 15:00 до 18:00 вход на каток будет бесплатным.

Напомним, всего этой зимой в Рязани будет работать 41 каток.


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