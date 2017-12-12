В Рязани откроют 41 каток. Адреса

Зимой в Рязани откроют 41 ледовый каток. Об этом сообщил
Отметим, что в этом году впервые появятся несколько временных коробок в центре города. Так, между новогодней елью и флагами на площади Победы уже установили детский каток. На Лыбедском бульваре молодежный каток появится на месте бывшей «Арт-лужайки». Еще одну коробку планировали установить на Театральной площади, но ее решили перенести на площадку перед бывшим «Планетарием» на Московском шоссе.
Рязанские власти передумали заливать каток на Театральной площади
На площади Победы начали монтировать каток
Городские катки в центре Рязани будут бесплатными
Остальные катки зальют по адресам:
- ул. Дружная, д. 2А
- ул. Соколовская, д. 3 к.2
- ул. Стройкова, д. 65
- ул. Интернациональная, д. 24 к. 1
- ул. Зубковой, д. 30
- ул. Белякова, д. 27А
- ул. 6-я Линия, д. 4А
- Первомайский проспект, д. 49А
- ул. Интернациональная, д. 5
- ул. Октябрьская, д. 37
- ул. Есенина, д. 46
- Микрорайон поселок Мехзавода, д. 25
- ул. Чкалова, д. 9А
- поселок Борки, 9-й район
- ул. Тимакова, д. 9
- ул. Новаторов, д. 21
- ул. Юбилейная, д. 24
- ул. Крупской, д. 7
- ул. Горького, д. 51
- ул. Тимуровцев, д. 4
- ул. Новоселов, д. 17/1
- ул. 2-Бутырки, д. 5
- ул. Трудовая, д. 10
- ул. Сельских строителей, д. 3Ж
- ул. Бирюзова, д. 1 к. 8
- ул. Народный бульвар, д. 12
- ул. Костычева, д. 7
- ул. Березовая, д. 1 М, 1Н
- ул. Дзержинского, д. 16, 16А
- ул. Гоголя, д. 6А
- ул. Керамзавода, д. 38
- ул. Высоковольтная, д. 9
- ул. Спортивная, д. 1
- ул. Радиозаводская, д. 12
- ул. Зубковой, д. 12 к. 2
- поселок Солотча, ул. Владимирская, д. 95
- поселок Солотча, ул. Почтовая, д. 4
- поселок Солотча, Владимирская улица, д.100