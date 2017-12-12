Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:30, 12 декабря 2017 82
 0    0

В Рязани откроют 41 каток. Адреса 1

В Рязани откроют 41 каток. Адреса

Зимой в Рязани откроют 41 ледовый каток. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Отметим, что в этом году впервые появятся несколько временных коробок в центре города. Так, между новогодней елью и флагами на площади Победы уже установили детский каток. На Лыбедском бульваре молодежный каток появится на месте бывшей «Арт-лужайки». Еще одну коробку планировали установить на Театральной площади, но ее решили перенести на площадку перед бывшим «Планетарием» на Московском шоссе.

Рязанские власти передумали заливать каток на Театральной площади Рязанские власти передумали заливать каток на Театральной площади

На площади Победы начали монтировать каток На площади Победы начали монтировать каток

Городские катки в центре Рязани будут бесплатными Городские катки в центре Рязани будут бесплатными

Остальные катки зальют по адресам:

  • ул. Дружная, д. 2А
  • ул. Соколовская, д. 3 к.2
  • ул. Стройкова, д. 65
  • ул. Интернациональная, д. 24 к. 1
  • ул. Зубковой, д. 30
  • ул. Белякова, д. 27А
  • ул. 6-я Линия, д. 4А
  • Первомайский проспект, д. 49А
  • ул. Интернациональная, д. 5
  • ул. Октябрьская, д. 37
  • ул. Есенина, д. 46
  • Микрорайон поселок Мехзавода, д. 25
  • ул. Чкалова, д. 9А
  • поселок Борки, 9-й район
  • ул. Тимакова, д. 9
  • ул. Новаторов, д. 21
  • ул. Юбилейная, д. 24
  • ул. Крупской, д. 7
  • ул. Горького, д. 51
  • ул. Тимуровцев, д. 4
  • ул. Новоселов, д. 17/1
  • ул. 2-Бутырки, д. 5
  • ул. Трудовая, д. 10
  • ул. Сельских строителей, д. 3Ж
  • ул. Бирюзова, д. 1 к. 8
  • ул. Народный бульвар, д. 12
  • ул. Костычева, д. 7
  • ул. Березовая, д. 1 М, 1Н
  • ул. Дзержинского, д. 16, 16А
  • ул. Гоголя, д. 6А
  • ул. Керамзавода, д. 38
  • ул. Высоковольтная, д. 9
  • ул. Спортивная, д. 1
  • ул. Радиозаводская, д. 12
  • ул. Зубковой, д. 12 к. 2
  • поселок Солотча, ул. Владимирская, д. 95
  • поселок Солотча, ул. Почтовая, д. 4
  • поселок Солотча, Владимирская улица, д.100

© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
20:30, 12 декабря 2017
В Рязани откроют 41 каток. Адреса 1
12:23, 12 декабря 2017
Рязанские власти передумали заливать каток на Театральной площади 1
19:25, 10 декабря 2017
Названа самая продаваемая музыкальная группа уходящего года
16:22, 10 декабря 2017
Составлен список худших фильмов 2017 года
11:35, 10 декабря 2017
На площади Победы начали монтировать каток 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
В центре Рязани открыли первый МФЦ на базе Сбербанка

В центре Рязани открыли первый МФЦ на базе Сбербанка

Подобный проект до этого был реализован только в Воронеже.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 87 322
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 56 104
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 43 406
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
13:25, 2 декабря 2017 40 971
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
15:59, 1 декабря 2017 37 348
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 5
Все новости
Голосования

Будет ли ваша профессия востребована в цифровой век?

Окончание опроса: 20.12.2017
Архив голосований
Форум