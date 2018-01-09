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10:44, 9 января 2018 1 091
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Трамп заявил о намерении вновь баллотироваться в президенты

Трамп заявил о намерении вновь баллотироваться в президенты

Дональд Трамп намерен баллотироваться в президенты США в 2020 году. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, передает «РИА Новости».

Журналисты поинтересовались у Гидли, слушал ли президент речь Опры Уинфри на 75-й церемонии вручения премий «Золотой глобус». После выступления ряд СМИ написали, что Уинфри рассматривает возможность участвовать в президентских выборах в 2020 году.

Заместитель пресс-секретаря сообщил, что не знает, видел ли это Трамп, но он отметил, что «независимо от того, кто решит бороться с Трампом, им придется столкнуться с президентом, который добился успехов в рекордные сроки, будь то экономика, создание рабочих мест, налоговая реформа, увеличение зарплаты, абсолютное уничтожение ИГ [запрещенная в России террористическая организация] в Ираке и Сирии».

Фото из Википедии


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