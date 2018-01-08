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19:28, 8 января 2018 276
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В Лос-Анджелесе наградили номинантов премии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе наградили номинантов премии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Мероприятие прошло в отеле Беверли-Хилтон, передает «РИА Новости».

Лучшим драматическим фильмом стала картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха. Лучшим комедийным фильмом признали картину «Леди Берд» Греты Гервиг. Гильермо дель Торо признали лучшим режиссером за фильм «Форма воды».

Приз в номинации «Лучший актер в драматическом фильме» получил Гэри Олдмен, сыгравший Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена»; актрисой — назвали Френсис Макдорманд за роль Милдред Хейз в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Лучшим актером в комедии или мюзикле стал Джеймс Франко, сыгравший Томми Вайсо в фильме «Горе-творец»; актрисой — Сирша Ронан, исполнившая роль Кристин Макферсон в фильме «Леди Берд».

Лучшим актером второго плана оказался Сэм Рокуэлл, сыгравший Джейсона Диксона в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»; актрисой — Эллисон Дженни, исполнившаяя Лавону Голден в «Тоне против всех».

Лучшим фильмом на иностранном языке признали немецко-французский фильм «На пределе» Фатиха Акина. На эту награду также претендовали российская «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, чилийская «Фантастическая женщина», шведский «Квадрат» Рубена Эстлунда и камбоджийская картина «Сначала они убили моего отца», которую сняла Анджелина Джоли.

Звание «Лучший анимационный фильм» получил мультфильм «Тайна Коко». Лучшим сценаристом признали Мартина Макдонаха («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), лучшей песней This is me («Величайший шоумен»), а лучшим композитором — Александра Деспла («Форма воды»).

Награду в номинации «Лучший телевизионный сериал» получил «Рассказ служанки», в номинации «Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл)» — «Удивительная миссис Майзел», в номинации «Лучший мини-сериал или телефильм» — «Большая маленькая ложь».


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