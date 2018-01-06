Верховный суд отклонил апелляцию Навального на решение ЦИК

Верховный суд отклонил апелляционную жалобу Алексея Навального на решение ЦИК. Решение о законности отказа Центризбиркома допустить его к участию в выборах президента вступило в силу, передает «
Напомним, ранее ЦИК
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Верховный суд отклонил апелляционную жалобу Алексея Навального на решение ЦИК. Решение о законности отказа Центризбиркома допустить его к участию в выборах президента вступило в силу, передает «
Напомним, ранее ЦИК
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