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17:17, 6 января 2018 1 163
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Верховный суд отклонил апелляцию Навального на решение ЦИК

Верховный суд отклонил апелляцию Навального на решение ЦИК

Верховный суд отклонил апелляционную жалобу Алексея Навального на решение ЦИК. Решение о законности отказа Центризбиркома допустить его к участию в выборах президента вступило в силу, передает «РИА Новости».

Напомним, ранее ЦИК отказал Навальному в регистрации из-за непогашенной судимости.


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